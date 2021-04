A “Domenica In” Pupo, Fedez e Brignano

Su Rai1, con Mara Venier, anche il punto sui vaccini Mara Venier sul terrazzo di casa sua a Roma Credit: © Gianluca Saragò/LaPresse Lorenzo Di Palma







Si aprirà con il consueto spazio dedicato alla campagna di vaccinazione e all’arrivo dei nuovi vaccini anche la 31ª puntata di Domenica In, in onda l’11 aprile dalle 14 su Rai1 in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma e condotta da Mara Venier. In studio, il professor Luca Richeldi del Policlinico Gemelli di Roma e Rita Dalla Chiesa, in collegamento il professor Matteo Bassetti e Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale.

Alla musica e all’intrattenimento ci penseranno, invece, Pupo che si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con alcuni dei suoi successi insieme alla sua inseparabile chitarra; Enrico Brignano che sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier oltre a regalare qualche aneddoto tratto dal suo one man show Un’ora sola vi vorrei, in onda su Rai2; Fedez in collegamento da Milano e Francesca Michielin in studio, per esibirsi in una originale versione live del loro successo di Sanremo Chiamami per nome, classificatosi al secondo posto. Senza dimenticare Vincenzo De Lucia, bravissimo imitatore, con alcuni dei suoi personaggi.