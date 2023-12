A “Domenica In” Renato Zero e Massimo Ranieri

Tra i tanti ospiti di Mara Venier anche Vincenzo Mollica, Ficarra e Picone Renato Zero Credit: © Roberto Rocco Lorenzo Di Palma







“Domenica In”, nell’appuntamento del 10 dicembre alle 14 su Rai1, raccoglie il testimone della maratona Telethon, promossa dalla Rai e dalla Fondazione Telethon. La puntata si aprirà con l’arrivo in studio di Renato Zero che presenterà il suo ultimo album “Autoritratto”, uscito l’8 dicembre e contenente sette inediti.

Poi, ancora musica con Massimo Ranieri, che oltre a ripercorrere le tappe più significative della sua lunga carriera, si esibirà con il suo nuovo singolo dal titolo “Sorridi è Natale”.

Quindi Vincenzo Mollica, ex giornalista del Tg1, sarà in studio per presentare il suo spettacolo dal titolo “L’arte di non vedere”, un racconto con tanti aneddoti e ricordi che porterà in scena a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, l’11 gennaio 2024, e a Milano, al Teatro Arcimboldi, il 15 gennaio.

Per il cinema, arriveranno in studio Ficarra e Picone per presentare il film “Santocielo”, in uscita al cinema il 14 dicembre per la regia di Francesco Amato. E l’attore Toni Servillo interverrà per presentare il film “Adagio”, regia di Stefano Sollima, ambientato nella Roma di oggi.

La puntata si concluderà con l’esibizione di Andrea Sannino e del cast del musical “Mare Fuori”, che debutterà al Teatro Augusteo di Napoli il 14 dicembre, per la regia di Alessandro Siani.