A “Domenica In” Sandra Milo e Ermal Meta

Gli ospiti del programma di Rai1 con Mara Venier Mara Venier conduce "Domenica in" sposata col produttore Nicola Carraro.







Sarà aperta dal consueto “spazio informativo” su vaccini e covid, la 35esima puntata di Domenica In, in onda domenica 16 maggio alle ore 14 su Rai1, in cui Mara Venier ospiterà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, mentre interverranno in collegamento Giovanna Botteri da Pechino, l’ex direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e il cantante Peppino di Capri.

Non mancherà un aggiornamento sulla scomparsa di Denise Pipitone, se ne parlerà con Alberto Matano in studio e con l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, in collegamento.

A seguire, Sandra Milo porterà in studio il suo prestigioso “Premio alla carriera” e racconterà le emozioni vissute durante la serata dei David di Donatello.

Ci sarà poi un omaggio all’attore e regista Francesco Nuti, che il 17 maggio compirà gli anni: in studio la figlia Ginevra Nuti, la ex compagna Annamaria Malipiero, Marco Masini che canterà insieme a Ginevra Nuti Sarà per te e in collegamento amici, attori e attrici, come Giovanni Veronesi, Ornella Muti, Clarissa Burt e tanti altri.

Per la musica, invece, si esibiranno Ermal Meta, con il suo singolo Uno e Alvaro Soler con il brano Magia.