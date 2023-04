A “Domenica In” si celebra il “Derby”, tempio del cabaret

Il ricordo dei fantastici anni '70 e '80 con Pozzetto, Ponzoni, Teocoli, Boldi, Beruschi e il figlio di Jannacci Mara Venier Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Mara Venier, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi”di Roma, ripercorrerà gli anni del mitico “Derby Club” di Milano, lo storico cabaret in cui tra gli anni ’70 e ’80 si sono esibiti tanti artisti e comici diventati poi famosi al cinema e in tv, nella nuova puntata di “Domenica in” in onda il 16 aprile dalle 14 su Rai1. Conlei ci saranno Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci chericorderà il papà, Enzo Jannacci, scomparso 10 anni fa e si esibirà al pianoforte con alcuni successi come “Vincenzina e la fabbrica” e “E la vita, la vita”.

In studio poi, Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, che rinnoverà il suo accorato appello perché non venga archiviata l’inchiesta volta a fare luce sul misterioso rapimento della piccola Denise e presenterà il libro “Denise, per te con tutte le mie forze”, uscito in questi giorni.

Elisabetta Gregoraci si racconterà tra carriera e vita privata, assieme al suo papà, Mario Gregoraci. Stefania Pezzopane, ex Presidente della Provincia dell’Aquila, salita alle cronache per la sua storia d’amore con l’ex modello Simone Coccia Colaiuta, racconterà i nove anni trascorsi insieme e la fine ufficiale della loro storia.

Infine Rocco Hunt si esibirà con il suo nuovo singolo “Non litighiamo più”, uscito in questi giorni e già in vetta nelle classifiche dei singoli più scaricati.