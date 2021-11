A “Domenica In” si ripercorre la carriera di Bobby Solo

Con Mara Venier anche Flavio Insinna, Sabrina Salerno e gli opinionisti di "Ballando con le Stelle" oltre che il “papà per scelta” Luca Trapanese Mara Venier a "Domenica In" Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Sarà dedicata alla voce profonda e ai successi di Bobby Solo, l’Elvis italiano, l’apertura dell’undicesimo appuntamento con Domenica In - in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 28 novembre alle 14 su Rai1.

Sarà poi ricco di ospiti come sempre il pomeriggio nel salotto di Mara Venier. A partire da Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta che commenteranno il successo della fiction di Rai1 Blanca di cui sono protagonisti.

Poi spazio a Ballando con le Stelle con Sabrina Salerno, che oltre a ripercorrere le tappe della sua carriera artistica, affronta il difficile rapporto che aveva con il padre, scomparso nel luglio 2019. Ballando sarà anche il tema del talk con in studio i protagonisti Alvise Rigo e Federico Lauri, oltre che gli “opinionisti” Guillermo Mariotto, Alba Parietti, Elisa Isoardi e Rossella Erra.

E ancora, Luca Trapanese, genitore single che nel 2018 ha adottato la piccola Alba, sarà in studio per presentare il libro Le nostre imperfezioni; con lui anche Flavio Insinna, autore del libro-favola Il gatto del Papa, con una “sorpresa” per Alba Parietti.

Infine, Pierpaolo Pretelli si esibirà in una coreografia ispirata al musical Mamma Mia.