A «Domenica In» Vincenzo Salemme e Roby Facchinetti

08 Dicembre 2019 | 11:30 di Lorenzo Di Palma

Sarà Vincenzo Salemme, il popolare giudice di Tale e Quale Show che si racconterà a Mara Venier parlando della sua carriera, dei suoi inizi con il grande Eduardo De Filippo e dei suoi progetti futuri, ad aprire la puntata di Domenica In, in onda domenica 8 dicembre alle 14 su Rai1 in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Il popolare attore napoletano, che sarà anche protagonista delle feste di Natale della Rai, sarà seguito da don Antonio Mazzi che festeggerà negli studi di Domenica In insieme a Mara Venier e tanti amici i suoi 90 anni.

Quindi sarà la volta di Roby Facchinetti che si esibirà al pianoforte cantando alcuni grandi successi dei Pooh; mentre intorno alle 15.45 la linea passerà al TG1 per seguire la diretta, da Piazza di Spagna a Roma, della preghiera di Papa Francesco alla Madonna nel giorno dell’Immacolata Concezione.

Domenica In riprenderà la linea intorno alle 16.30 con una intervista all’ex campione di calcio Paolo Rossi, che interverrà in studio insieme alla moglie Federica Cappelletti per presentare il suo libro autobiografico Quanto dura un attimo.

In finale di puntata, alle 17.20 circa, Mara Venier si collegherà con Assisi per seguire, in diretta, l’accensione dell’albero di Natale e del presepe.