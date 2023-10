A “Domenica In” Zucchero, Emma e Paola Turci

Mara Venier parlerà anche della prima puntata di “Ballando con le stelle” con giudici e concorrenti Mara Venier Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Si aprirà all’insegna della sinergia con “Ballando con le Stelle”, la cui nuova edizione è partita ieri, la puntata di “Domenica In” del 22 ottobre, come sempre alle 14 su Rai1. Mara Venier condurrà infatti un talk sul primo appuntamento con il dance show di Rai1 e in studio ci saranno tre concorrenti: Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Simona Izzo e Alberto Matano in collegamento telefonico.

Nella stessa puntata sarà ospite Zucchero per presentare il docu-film dal titolo “Zucchero Sugar Fornaciari”, che racconta la sua carriera e le collaborazioni internazionali, da Bono a Sting, Pavarotti, Paul Young e tanti altri.

Poi, sempre all’insegna della musica, Emma Marrone sarà protagonista di un’ampia intervista e si esibirà in studio con due singoli già in vetta alle classifiche, dal titolo “Iniziamo dalla fine” e “Mezzo Mondo”. E Paola Turci si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi cantando una delle sue canzoni più conosciute al grande pubblico: “Fatti bella per te”.

Sarà, infine, ospite l’attrice Miriam Leone.