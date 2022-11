A “Paperissima Sprint” debutta Valentina Corradi

La campionessa italiana di danza sportiva in squadra con Marcia, Roberta Lanfranchi e il Gabibbo nel programma di Antonio Ricci Il Gabibbo e Valentina Corradi a "Paperissima Sprint" Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Dopo la new entry Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros) a “Paperissima Sprint” Continuano le novità: da domenica 20 novembre nello storico varietà di Antonio Ricci su Canale 5 alle 20.40, debutta Valentina Corradi, ballerina professionista che in questa stagione affiancherà Roberta Lanfranchi e il Gabibbo.

Valentina Corradi è stata due volte campionessa italiana di danza sportiva under 21 nella specialità latino-americano e finalista ai mondiali che si sono svolti in Cina. «Quando sono arrivata negli studi di “Paperissima Sprint” pensavo fosse un sogno! Sono felicissima che la mia passione per la danza mi abbia condotta fino a questo programma che adoro e che, per me e la mia famiglia, è sempre stato un appuntamento imperdibile. Poi lavorare con Roberta e il Gabibbo è straordinario. Un grandissimo grazie va ad Antonio Ricci per avermi dato questa grande opportunità».