A “Report” si parla di “Desideri sauditi” e rifiuti pericolosi

Il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci si occupa anche del bus elettrico precipitato a Mestre Sigfrido Ranucci Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Nella puntata di domenica 29 ottobre, in prima serata su Rai3, la prima inchiesta di “Report”, dal titolo “Desideri sauditi” ricostruisce le attività di pressione e lobbying esercitate negli Stati Uniti, in Europa ma anche su parlamentari italiani, così come gli incontri a porte chiuse organizzati a Roma, da parte dell’Arabia Saudita per conquistare una leadership geopolitica tra i paesi arabi e un consenso diffuso tra i paesi del blocco occidentale.

La seconda inchiesta, “La tragedia del bus”, torna, invece, sull'incidente che lo scorso 3 ottobre, a Mestre, provocò la morte di 21 persone, e il ferimento di altre 15, dopo che un autobus elettrico pieno di turisti era precipitato da un cavalcavia di Mestre.

Infine, la terza inchiesta “Falda e faldoni”, approfondisce una vicenda che coinvolge il Comune di Sorgà nel veronese in cui si coltiva il riso vialone nano, tra i più pregiati e l’unico insignito del marchio IGP in Europa, e alcuni scavi per realizzare una discarica per rifiuti speciali non pericolosi.