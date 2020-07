A settembre la Rai si accende così: i programmi della nuova stagione

21 Luglio 2020 | 8:00 di Solange Savagnone

Giovedì 16 luglio è stata presentata alla stampa la prossima stagione Rai: «Sono stati i palinsesti più difficili della nostra storia, ma il risultato sarà all’altezza delle aspettative» ha dichiarato il presidente Marcello Foa. Vediamo allora quali sono le novità più succose che ci aspettano in autunno.

Si parte con lui

Il 2 e il 5 settembre Carlo Conti inaugura la stagione presentando con Vanessa Incontrada i Music Awards con oltre 50 artisti che si esibiranno in diretta dall’Arena di Verona. E l’11 settembre prenderà il via la decima edizione di Tale e quale show.

Colpo doppio

Antonella Clerici torna su Raiuno e raddoppia. Dal 7 settembre condurrà tutti i giorni il nuovo programma È sempre mezzogiorno ispirato alla sua casa in mezzo al bosco e dal 13 novembre presenterà The Voice Senior, il famoso talent musicale che stavolta sarà riservato agli “over 60”.

Che show su Raitre

A novembre sulla terza rete arriva un varietà in cinque puntate sul teatro (ma non solo) ideato e condotto da Massimo Ranieri, Oggi è un altro giorno. Il 27 e 28 dicembre, sempre su Raitre in prima serata, Franca Leosini presenta il suo nuovo programma Che fine ha fatto Baby Jane?, in cui si racconta la vita dopo il carcere di alcuni grandi protagonisti della cronaca nera.

Viva le donne!

Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, Maria De Filippi condurrà con le amiche Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli Siamo così, una serata-evento per sensibilizzare sul tema.

Le news del pomeriggio

Il pomeriggio delle tre reti Rai presenta tante conferme e diverse novità. Dal 7 settembre Alberto Matano condurrà da solo La vita in diretta su Raiuno, mentre su Raidue dal 26 ottobre tutti i giorni Milo Infante presenterà un nuovo programma di attualità, Ore 14. Anche Paola Perego avrà un nuovo programma il sabato, dal 31 ottobre alle 14.30 su Raidue: si intitola Ascoltami e parlerà del rapporto tra nonni e nipoti. Infine, dal 31 ottobre su Raidue alle 17.15, Federico Quaranta racconterà il nostro territorio nel programma Il provinciale.



Finalmente si balla

Doveva partire la scorsa primavera, ma a causa dell’emergenza Covid-19 era stato rimandato. Ora invece Milly Carlucci può tornare con il suo Ballando con le stelle. Il talent, in onda dal 12 settembre su Raiuno, dovrebbe prevedere balletti che possono essere eseguiti in coppia ma a distanza e senza contatto fisico.

Raidue in prima serata

La prima serata del secondo canale si accende il 7 settembre con il docureality Boss in incognito con Max Giusti. Dal 15, poi, il comico Enrico Brignano ci allieterà per cinque serate con il suo show Un’ora sola vi vorrei. E per la gioia di ragazzi e genitori, dal 27 ottobre torna Il Collegio, ambientato nel 1992 e con la voce narrante di Giancarlo Magalli.

Un mondo di fiction emozionanti

Mettetevi comodi: su Raiuno arriveranno tante storie di ogni genere. A partire da Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero. Tra i ritorni ci aspettano Nero a metà 2 con Claudio Amendola e L’allieva 3 con Alessandra Mastronardi. Ci saranno poi nuove serie poliziesche come Vite in fuga con Anna Valle e Claudio Gioè, Io ti cercherò con Alessandro Gassmann che indaga sulla morte del figlio e Gli orologi del diavolo, con Giuseppe Fiorello che si infiltra tra i narcotrafficanti. Su Raidue il 26 settembre parte Mare fuori con Carolina Crescentini, ambientato in un istituto penale minorile, e il 25 novembre Matteo Martari sarà un detective non convenzionale in L’Alligatore, tratto dai romanzi di Massimo Carlotto.