A “Storie della tv” Franca Valeri

Le incursioni televisive di una grande e indimenticabile attrice comica La Sora Cecioni di Franca Valeri







“Storie della Tv”, il programma realizzato con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso, in onda mercoledì 17 agosto in prima serata su Rai Storia, ripropone una carrellata delle incursioni televisive di una grande e indimenticabile attrice comica, Franca Valeri, pioniera della scrittura ironica al femminile. Creatrice di maschere eterne come la signorina Snob, la Cesira e la Sora Cecioni, Franca Valeri ha disegnato una galleria di personaggi che hanno divertito per decenni i telespettatori.

A raccontare la signora della comicità, scomparsa a cento anni nell'agosto del 2020, Luciana Littizzetto; Patrizia Zappa Mulas, autrice di “Franca, un'incompresa di successo”; Pino Strabioli, suo amico fedele; Milena Vukotic, che insieme a Franca ha portato sulla scena televisiva negli anni Settanta un'Alice sperimentale; Stefania Bonfadelli, soprano e figlia adottiva di Franca Valeri che l'ha scoperta giovanissima e l'ha diretta nella sua attività di regista d'opera; Enrico Lucherini, press agent cinematografico e amico di Franca fin dagli inizi della carriera, ai tempi del Teatro dei Gobbi e della prima trasmissione televisiva, nel 1957, “La regina ed io”, con Nilla Pizzi, regia di Antonello Falqui.

Franca Valeri ha scritto pagine indimenticabili del varietà televisivo: il debutto in Rai nel 1959, l'ultimo successo al Festival di Sanremo nel 2014 quando, a 94 anni, conquista il pubblico al fianco di Fabio Fazio e Luciana Litizzetto. In mezzo, una carriera da mattatrice e interprete straordinaria.