A “Techetechetè” i “favolosi anni 80”

Su Rai1 un percorso musicale alla riscoperta del "Jukebox: anni 80 ma non li dimostra"

20 Giugno 2020 | 16:57 di Lorenzo Di Palma

Rettore, Amedeo Minghi, Il Gruppo italiano, Paolo Vallesi, Raf, Anna Oxa, Fausto Leali, Fabio Concato, Marco Ferradini, Fiordaliso, Mango, iMatia Bazar, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Zucchero, Gianna Nannini, Massimo Ranieri, Claudio Baglioni, il trio Morandi Ruggeri Tozzi, Vasco Rossi.

Sono loro i protagonisti della puntata speciale di Techetechetè in onda sabato 20 giugno, in seconda serata alle 23.59 su Rai1: quasi un viaggio nella macchina del tempo per rivivere la magia di alcune delle canzoni italiane più belle degli anni Ottanta.