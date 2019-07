A «Techetechetè Superstar» Mina e Raffaella Carrà

27 Luglio 2019 | 12:05 di Lorenzo Di Palma

Si chiama Pronto, Raffaella? ... Sono Mina! la puntata speciale di Techetechetè Superstar in prima serata su Rai1, sabato 27 luglio, interamente dedicata a due regine del mondo dello spettacolo italiano: Mina e Raffaella Carrà.

Nella puntata curata da Salvo Guercio si riascolteranno le canzoni più belle di Mina e Raffaella Carrà, realizzate come dei videoclip in cui le immagini del passato rivivono del dinamismo e del ritmo di oggi.

Una staffetta ideale tra te due primedonne della televisione italiana, un dialogo fatto di immagini e suggestioni visive ricreato attraverso le loro apparizioni televisive più sorprendenti.

Tra le chicche di Raffaella Carrà, un montaggio di A far l’amore comincia tu in tutte le lingue del mondo, un'indiavolata Rumore con rarissimi passaggi televisivi, e degli estratti a colori della tournée del 1976.

Per Mina, invece, si rivedranno elaborati montaggi di Grande grande grande, E poi e Non gioco più, e passaggi televisivi meno noti come l’interpretazione della Maddalena in Jesus Christ Superstar, con cui Mina sorprese il pubblico in una puntata di Milleluci dedicata al musical.