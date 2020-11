A “Verissimo” Ambra e Dodi Battaglia

14 Novembre 2020 | 12:38 di Angelo De Marinis

Manuela Arcuri racconterà per la prima volta in tv la sua verità sulla storia d’amore con Gabriel Garko, sabato 14 novembre, su Canale 5, alle ore 16.15, al consueto appuntamento pomeridiano con Verissimo.

Nella stessa puntata Silvia Toffanin intervisterà anche Ambra Angiolini, tra qualche giorno su Canale 5 con la seconda stagione della serie Il silenzio dell’acqua e fresca di pubblicazione del suo primo libro dal titolo InFame che racconta la sua lunga battaglia contro la bulimia: “Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri…”.

Ospite del talk show anche Alba Parietti, che parlerà del rapporto con suo figlio Francesco Oppini tra i concorrenti di Gf Vip. E ancora, in studio Dodi Battaglia che ricorderà l’amico e batterista Stefano D’Orazio - “il vero collante dei Pooh”- scomparso settimana scorsa a causa del Covid. "Ci ha insegnato a non perdere mai il sorriso nei confronti della vita”, ha detto di lui il chitarrista che pensa di onorarne il ricordo: “Qualcosa dobbiamo sicuramente fare, che sia un’apparizione televisiva, un libro, un film per dire che gli amici per sempre sono veramente per sempre”.

Infine a Verissimo Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne.