A “Verissimo” Barbara D’Urso e Federica Panicucci

29 Febbraio 2020 | 11:41 di Angelo De Marinis

Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero - in pratica i volti femminili dell'informazione Mediaset - saranno ospiti di Verissimo, sabato 29 febbraio, alle ore 16 su Canale 5, per un spazio speciale del talk show dedicato all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Italia con chi ogni giorno entra con programmi d’informazione e con i tg nelle case dei telespettatori affrontando l’argomento.

Ospiti di Silvia Toffanin, inoltre, Beppe Fiorello, Iva Zanicchi e i cantanti Elodie e Junior Cally. Mentre, direttamente dal Grande Fratello Vip arriveranno anche Clizia Incorvaia, squalificata dal reality per aver pronunciato frasi offensive e l’ultimo eliminato Pago con la compagna Serena Enardu.