A «Verissimo» Barbara d’Urso e Pierfancesco Favino

11 Gennaio 2020 | 11:58 di Lorenzo Di Palma

Barbara D'Urso sarà ospite della prima puntata del nuovo anno di Verissimo, sabato 11 gennaio alle 16 su Canale 5. Subito dopo di lei Silvia Toffanin accoglierà in, direttamente dalle sale cinematografiche italiane, dove è in programmazione con il film Hammamet, Pierfrancesco Favino che racconterà come si è trasformato in Bettino Craxi per il nuovo film di Gianni Amelio.

E poi ancora, all'alba del suo compleanno si racconterà a Verissimo l'attrice e soprano Katia Ricciarelli, che quest'anno festeggia 50 anni di carriera.

Infine, due coppie: Filippo Magnini e Giorgia Palmas, reduci dalla romantica proposta di fidanzamento ricevuta dalla showgirl nella notte di Natale, e Michela Quattrociocche con il marito Alberto Aquilani.