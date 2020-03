A “Verissimo” Belen Rodriguez e Fausto Leali

07 Marzo 2020 | 09:27 di Angelo De Marinis

Puntata come sempre piena di ospiti anche quella di sabato 7 marzo per Verissimo (Canale5 dalle 16) dove torna a raccontarsi, per la prima volta dopo il riavvicinamento al marito Stefano De Martino, la showgirl argentina Belen Rodriguez: «Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste».

Accanto a Belen, dopo 18 anni d'amore, per la prima volta intervista di coppia sono ospiti di Silvia Toffanin anche Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. E poi ancora, Filippo Magnini torna a Verissimo per raccontare la sua vittoria più grande, quella con la giustizia, il Tas (Corte di Arbitrato di Losanna) ha infatti appena assolto il l’ex nuotatore dalle accuse di doping: «È come se fossi stato in galera per tre anni» confida a Silvia Toffanin.

Infine, in studio il cantante Fausto Leali e uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli, che qualche giorno fa ha deciso di abbandonare il reality.