A “Verissimo” Carla Fracci, Iva Zanicchi e Orietta Berti

Un’icona della danza a livello mondiale e una tra le più grandi ballerine del Novecento: a Verissimo, sabato 16 gennaio alle 16 su Canale 5, sarà ospite Carla Fracci.

In seguito, con Silvia Toffanin in studio ci saranno Greta Ferro e Fiammetta Cicogna, tra le protagoniste della serie tutta dedicata alla moda degli anni ‘70 Made in Italy, in onda su Canale 5. Nella serie Greta Ferro interpreta una giovane apprendista giornalista, che entra in una prestigiosa rivista di moda dove incontrerà il personaggio di Fiammetta Cicogna, una redattrice già formata e con un carattere assai diverso da quello della protagonista.

Inoltre, per la prima volta insieme a Verissimo, Iva Zanicchi e Orietta Berti racconteranno la loro amicizia.

E ancora, ospiti del talk show: Matilde Brandi, uscita da qualche mese dalla casa del Grande Fratello Vip, racconterà un capitolo molto doloroso della sua vita; l’opinionista del reality Pupo e Fabio Canino.