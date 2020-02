A “Verissimo” Elettra Lamborghini e Levante

22 Febbraio 2020 | 12:26 di Angelo De Marinis

Sarà per la prima volta nello studio di Verissimo, sabato 22 febbraio alle 16 su Canale 5, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, che ha rivelato anche al pubblico italiano la sua "parlantina" sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo.

Nella stessa puntata, anche loro reduci dal successo di Sanremo, sarà una prima volta al talk show condotto da Silvia Toffanin anche per Levante - che sull'ex Antonio Diodato dice: «Sono felicissima per la sua vittoria, ma Fai rumore non credo sia dedicata a me» -, mentre è un ritorno quello di Elettra Lamborghini, anche lei tra i big di Sanremo 2020, che racconterà i suoi ultimi traguardi, anche sentimentali, come l’imminente matrimonio con il disc jockey olandese Afrojack.

Per la “sezione” dedicata al Grande Fratello Vip, poi, Massimo Ciavarro sarà ospite di Silvia Toffanin per parlare della sua vita e soprattutto del figlio Paolo, che nella casa di Gf Vip sembra aver trovato l’amore. E sempre direttamente da Serena Enardu, concorrente appena eliminata, racconterà la sua tormentata storia d’amore con Pago.

Infine, un’intensa intervista a Samantha De Grenet, che parlerà di una pagina complicata della sua vita.