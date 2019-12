A «Verissimo» Fiorello e l’annuncio di Pago al «GF Vip 4»

14 Dicembre 2019 | 09:00 di Lorenzo Di Palma

Sarà ufficializzato, sabato 14 dicembre su Canale 5 alle 16, nel consueto appuntamento con Verissimo, il secondo concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip: il cantante Pago. «Alfonso Signorini mi ha convinto subito a partecipare. Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere». Infatti a Silvia Toffanin, che gli ha chiesto come abbia affrontato la rottura con l’ex Serena Enardu dopo il programma Temptation Island, il cantante ha risposto: «Io sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro».

Inoltre la stessa puntata la conduttrice di Verissimo incontrerà Fiorello: «Vorrei essere come Silvia Toffanin», ha detto più volte lo showman, appena premiato con un Telegatto speciale come "Personaggio del decennio".

Poi ritorna a Mediaset, ma per la prima volta a Verissimo, il direttore del Tg La 7 Enrico Mentana che si racconterà in maniera inedita. E ancora, ed è una prima volta anche per lei, ci sarà un’intensa intervista a Nicoletta Mantovani, la moglie di Luciano Pavarotti, il tenore scomparso a cui quest'anno Ron Howard ha dedicato un documentario.

Infine, una coppia della tv molto innamorata: Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa.