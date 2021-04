A “Verissimo” Francesca Michielin, Tommaso Zorzi e Max Pezzali

Tra gli altri ospiti di sabato 3 aprile anche Fabio Volo, Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Anna Mazzamauro, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Alessio Boni Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Angelo De Marinis







Sono tanti gli ospiti dell’appuntamento con Verissimo, in onda su Canale 5 dalle 15.30 di sabato 3 aprile. Al talk show condotto da Silvia Toffanin ci saranno infatti Francesca Michielin, Fabio Volo, Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, protagonisti della fiction Svegliati amore mio, e per la prima volta, Anna Mazzamauro, attrice che per il pubblico sarà sempre la signorina Silvani, l’amore irraggiungibile del ragionier Fantozzi.

Ospite anche l’attore Alessio Boni e i tre opinionisti dell'Isola dei Famosi Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi che per la prima volta tutti insieme, parleranno della loro avventura con Silvia Toffanin.

Infine si racconterà a cuore aperto anche Max Pezzali che presenta in anteprima Max90, libro dedicato al suo percorso nel mondo della musica dai tempi degli 883, ai miti e alle emozioni degli anni ’90: «Tento di raccontare un decennio per me formidabile partendo da uno che quegli anni li ha vissuti intensamente, anche attraverso i testi delle mie canzoni, oggetti e situazioni».