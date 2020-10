A “Verissimo” Gabriel Garko, Elettra Lamborghini e Stefano Accorsi

03 Ottobre 2020 | 10:52 di Angelo De Marinis

C’è molta attesa per l’intervista a Gabriel Garko che aprirà la puntata di Verissimo, sabato 3 ottobre alle 16 su Canale 5. Dopo l’ incontro settimana scorsa con Adua Del Vesco nella casa del Gf Vip, l’attore infatti aprirà il suo cuore e a Silvia Toffanin che gli chiede come mai abbia deciso di fare coming out solo adesso, l’attore risponde: «Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro».

Invece Elettra Lamborghini commenterà in studio le immagini del suo matrimonio da favola con il dj Afrojack, celebrato la scorsa settimana sul lago di Como.

Quindi a Verissimo Roberto Giacobbo racconta per la prima volta in tv la sua esperienza con il coronavirus: «Sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine».

In studio, infine, Stefano Accorsi, neopapà per la quarta volta, dall’8 ottobre al cinema con il film Lasciami andare e Orietta Berti, fresca di un’autobiografia ricca di aneddoti inediti sulla sua vita.