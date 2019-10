A «Verissimo» Gianni Morandi e Giordana Angi

12 Ottobre 2019 | 11:47 di Angelo De Marinis

Gianni Morandi, protagonista della terza stagione de L’isola di Pietro in partenza su Canale 5 dalla prossima settimana, parlerà della fiction e di molto altro in una lunga intervista a Silvia Toffanin nel consueto appuntamento con Verissimo, sabato 12 ottobre alle 16 su Canale 5.

Dopo di lui ci sarà anche una delle cantanti più amate dell’ultima edizione di Amici, Giordana Angi in questi giorni protagonista come “coach” dell’edizione “Celebrities” del talent. Intervistata da Silvia Toffanin, ha confermato di lavorare “a una canzone per Sanremo” perché ammette: “Per me che canto perché scrivo canzoni, Sanremo è il palco più prestigioso”. Nel frattempo presenta il suo nuovo disco Voglio essere tua.

Claudio Bisio e Lucia Ocone, invece, presenteranno il loro ultimo film Se mi vuoi bene, per la regia di Fausto Brizzi. Mentre un cantautore dalla sensibilità speciale come Simone Cristicchi porterà a Verissimo il racconto della sua storia, come l’ex rugbista dal cuore tenero Martin Castrogiovanni.

E ancora, per la prima volta insieme in tv per un’intervista di coppia, la giornalista e l’attore Francesca Barra e Claudio Santamaria che hanno appena dato alle stampe un romanzo scritto a quattro mani. Infine a pochi giorni dalla terribile aggressione subita da lei e dal marito Niccolò Presta, a Verissimo ci sarà la ballerina e conduttrice Lorella Boccia che racconterà per la prima volta la dinamica della rapina e di cosa abbia provato in quei momenti.