A “Verissimo” i finalisti di “Amici” ed Enrico Ruggeri

A poche ore dalla finale di Amici, che decreterà il vincitore di questa 20esima edizione, saranno ospiti di Verissimo, sabato 15 maggio dalle 15 su Canale 5, i cinque finalisti del talent: i cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even e i ballerini Giulia e Alessandro. E con loro ci saranno anche gli ultimi ragazzi eliminati: Tancredi e Serena.

Nella stessa puntata per la prima volta al talk show condotto da Silvia Toffanin ci sarà uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, Enrico Ruggeri, che martedì 25 maggio sarà in diretta su Canale 5 per giocare con la Nazionale Cantanti “La partita del cuore”.

Infine un’ intensa intervista a Francesca Fioretti, fresca di pubblicazione di un libro in cui racconta la tragica scomparsa del compagno Davide Astori.