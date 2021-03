A “Verissimo” il vincitore del Gf Vip Tommaso Zorzi

Sarà una puntata tutta dedicata al Grande Fratello Vip, quella di Verissimo in onda sabato 6 marzo alle 16 su Canale 5. Il talk show condotto da Silvia Toffanin ospiterà infatti non solo i tre primi classificati - Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando - ma anche altri tre ex inquilini della casa più spiata d'Italia: Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta.

Tommaso Zorzi rilascerà la sua prima intervista tv da vincitore del reality: “Non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere - e aggiunge - adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere”. Ai microfoni del talk show il vincitore del Gf Vip stila anche una classifica dei concorrenti che più l’hanno deluso, dopo aver visto alcune clip appena uscito dalla porta rossa: “Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa”.

Andrea Zelletta sarà in compagnia della sua amata Natalia Paragoni, che ha potuto riabbracciare dopo i mesi passati nella casa del Grande Fratello. Ma ci sarà anche Pierpaolo Pretelli, che nella Casa si è prima avvicinato a Elisabetta Gregoraci con cui è nata un'amicizia speciale, per poi trovare l'amore accanto a Giulia Salemi. E si racconteranno a Silvia Toffanin anche Dayane Mello che si è classificata quarta durante la finale, e Rosalinda Cannavò, che all'interno della Casa si è legata a un altro inquilino: Andrea Zenga. Da quando sono fuori dalla casa, Rosalinda e Andrea non si separano nemmeno per un istante e si scambiano teneri baci. Zenga, ospite a Verissimo, aveva detto di Rosalinda: "Non mi interessa del suo passato, non conosco Adua Del Vesco, ho conosciuto e voglio continuare a conoscere Rosalinda".