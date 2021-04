A “Verissimo” Luca Barbarossa e Pio e Amedeo

Le anticipazioni di sabato 10 aprile: ospiti anche Enrica Bonaccorti, Raoul Bova e Serena Autieri, Alice Campello e Alvaro Morata Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Angelo De Marinis







I giudici di Amici e l’allievo Tommaso Stanzani, saranno ospiti di Verissimo, in onda sabato 10 aprile su Canale 5 dalle 15.30. Nella sua prima intervista tv, il ballerino eliminato nel corso della terza puntata del serale del talent, racconta come sta vivendo questo momento: «L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano». Nel corso dell’intervista, poi, Tommaso riceverà una grande sorpresa che lo lascerà senza parole.

Inoltre si racconterà al talk show del sabato pomeriggio, Luca Barbarossa, uno dei cantautori, ma anche conduttore radiofonico e televisivo, più amati d’Italia, sin da quando, classe 1961, partecipa a soli venti anni al Festival di Sanremo con Roma spogliata, classificandosi al quarto posto.

Saranno ospiti di Silvia Toffanin anche Pio e Amedeo, il duo - che abbiamo conosciuto a Zelig e come inviati de Le Iene - è in partenza con una nuova avventura in prima serata su Canale 5: Felicissima sera.

Dopo toccherà ad Alice Campello e Alvaro Morata, calciatore della Juventus, sposati dal 2017 e genitori di tre figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, e il piccolo Edoardo, nato lo scorso settembre. Quindi Raoul Bova e Serena Autieri, interverranno per presentare la nuova fiction di Canale 5, Buongiorno mamma, di cui sono protagonisti.

Infine, Enrica Bonaccorti che parlerà della sua vita e della sua lunga carriera e Mariangela Tarì, autrice di un libro molto intenso dal titolo Il precipizio dell’amore.