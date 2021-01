A “Verissimo” Nek, Andrea Bocelli e Sabrina Salerno

30 Gennaio 2021 | 09:00 di Lorenzo Di Palma

Operato d’urgenza, lo scorso novembre, per un brutto incidente alla mano, Nek sarà in studio a Verissimo, sabato 30 gennaio alle 16 su Canale 5, per raccontare cosa gli è accaduto e come sono le sue condizioni di salute oggi: «Ho rischiato di morire dissanguato» ha detto il cantante a Silvia Toffanin: «Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo».

Nella stessa puntata ci sarà anche la prima intervista dell’anno per Andrea Bocelli, una voce conosciuta e amata in tutto il mondo. Inoltre, Sabrina Salerno sarà in studio per parlare della sua vita e del furto d’identità di cui è stata vittima sui social network qualche giorno fa e che ha coinvolto anche suo figlio.

Ci sarò poi un’intensa intervista a Patrizia Mirigliani, che combatte da anni contro la tossicodipendenza del figlio Nicola. E ancora, ospiti del talk show: l’attrice Matilde Gioli e per la prima volta insieme in tv Elisabetta Gregoraci con sua sorella Marzia.