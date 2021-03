A “Verissimo” Ornella Vanoni ed Elisabetta Canalis

Al talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 anche Maria Giovanna Elmi, Joaquin Cortes, Luca Ward, Luigi Mastroianni e Rula Jebreal Silvia Toffanin Credit: © Mediaset Angelo De Marinis







Un vero mito della musica italiana e una donna che dice tutto quello che pensa: ospite di Silvia Toffanin, nel nuovo appuntamento con Verissimo di sabato 20 marzo su Canale 5 (eccezionalmente alle ore 15.40) sarà Ornella Vanoni che con le sue canzoni continua a regalare al pubblico grandi emozioni.

Seguiranno, per la prima volta a Verissimo Rula Jebreal, giornalista, scrittrice, sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne, e Joaquin Cortes, ballerino di flamenco di fama internazionale e sex symbol degli anni ‘90, che si è esibito sui palchi più importanti da New York a Mosca.

Il parterre degli ospiti è completato da Elisabetta Canalis, che racconterà le sue giornate a Los Angeles; uno dei volti più amati del piccolo schermo, Maria Giovanna Elmi la fatina della tv e per sempre “signorina buonasera”; l’attore e doppiatore Luca Ward, che racconterà i suoi primi 60 anni di una vita molto intensa e, infine, sarà ospite in studio anche Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Uomini e donne e ora scrittore per raccontare la storia di suo fratello Salvo.