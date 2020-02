A “Verissimo” ospiti Emma e Rita Pavone

15 Febbraio 2020 | 09:17 di Angelo De Marinis

Una vera icona della musica italiana, tornata sul palco di Sanremo dopo 48 anni di assenza, Rita Pavone, sarà ospite sabato 15 febbraio a Verissimo (Canale 5 alle ore 16) per raccontare le forti emozioni provate sul palco dell’Ariston e ai microfoni del talk show ha voluto ringraziare: «Credevo di non essere stata scelta. Quando mi ha chiamata è stata un’emozione bellissima. Amadeus non ha tenuto conto della mia età, ma ha sentito la voce e l’energia. Gli sono profondamente grata».

Nella stessa puntata Silvia Toffanin accoglierà in studio Gabriele Muccino ed Emma Marrone per presentare Gli anni più belli, il film in cui la cantante salentina ha fatto il suo debutto in veste d’attrice. Inoltre Barbara Alberti, che qualche giorno fa si è ritirata dal Gf Vip, spiegherà il perché della sua scelta. A Tv Sorrisi e Canzoni la scrittrice aveva confidato la sua più grande paura sulla scelta di partecipare a un reality: «Mi spaventa la probabilità di dare di matto e non piacermi».

Infine, a Verissimo, ci saranno anche Nicola Savino, Enrico Nigiotti e Silvia Provvedi in attesa del suo primo bebè, una figlia, che racconterà questo periodo magico della sua vita.