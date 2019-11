A «Verissimo» Raz Degan e Il Volo

09 Novembre 2019 | 11:52 di Angelo De Marinis

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 9 novembre (ore 16, Canale 5), tornano da Silvia Toffanin Il Volo, il trio di tenori (Gianluca, Ignazio e Piero) che, tra canzoni e aneddoti, festeggerà in studio i dieci anni di carriera.

Quindi sarà al talk show del sabato pomeriggio anche il globetrotter Raz Degan che torna a Verissimo per confidare tutto del suo nuovo amore. Poi, direttamente da Amici Celebrities, ci sarà per la sua prima intervista televisiva l'attrice e imitatrice Francesca Manzini, che racconterà gli ostacoli della sua vita.

E poi ancora: alla vigilia del suo cinquantesimo compleanno, Mietta sceglie Verissimo per ripercorrere un anno importante della sua vita. Mentre Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli, protagonisti al cinema con Gli uomini d'oro, vengono a svelare la vera storia che c'è dietro la pellicola noir. Il film, infatti, che vede Fabio De Luigi impegnato per la prima volta in un ruolo non comico, racconta la vera storia del furto alle Poste di Torino avvenuto il 27 giugno 1996.

Infine, arriva per la prima volta a Verissimo Fabio Fognini, un grande campione del tennis italiano che sta per diventare papà per la seconda volta e parlerà della seconda gravidanza della moglie Flavia Pennetta: “Aspettiamo una femminuccia!”, ha anticipato a Silvia Toffanin, “non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio papà si arrabbia. Speriamo che vada tutto bene, questa è la cosa più importante”.