A “Verissimo” Sabrina Ferilli, Orietta Berti e Ilary Blasi

Tra gli ospiti di sabato 13 marzo anche Alex Schwazer e Ginevra Elkann Verissimo Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







Sarà Sabrina Ferilli, che interviene per presentare la nuova fiction di cui è protagonista dal titolo Svegliati amore mio, l’ospite di punta del nuovo appuntamento con Verissimo, sabato 13 marzo a partire dalle 16 su Canale 5. Ai microfoni del talk show, Ferilli dice: “La donna che interpreto è un personaggio completo, ma anche fragile. Quella che si racconta è la storia d’amore di una famiglia che per un incidente prende consapevolezza di cosa significhi ammalarsi di polveri e inquinamento. Ho sempre avuto un certo tipo di richiamo per queste problematiche, ma mai come in questo periodo”.

Ospite di Silvia Toffanin sarà anche Orietta Berti, tra le protagoniste dell’edizione di Sanremo 2021, che parlerà delle emozioni provate sul palco dell’Ariston dopo ben 29 anni. Così come Ilary Blasi, pronta per una nuova avventura come conduttrice della nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Il 12 marzo Gianni Agnelli avrebbe compiuto 100 anni. Per ricordare l’avvocato e, più in particolare, il suo indimenticato nonno, ci sarà invece per la prima volta a Verissimo, Ginevra Elkann.

Si chiude quindi con il marciatore Alex Schwazer racconterà a Silvia Toffanin del suo trionfo più grande, quello di essere stato assolto dall’accusa di doping dal Tribunale di Bolzano. Il giudice nella sentenza ha affermato che le provette sono state alterate. E a Silvia Toffanin, il campione olimpico svela le sue sensazioni: “Ho un’idea su chi possa essere stato però bisogna saperlo dimostrare. Se sapessi i nomi li avrei già detti tempo fa nelle dovute sedi”.