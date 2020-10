A “Verissimo” Tania Cagnotto e Andrea Damante

24 Ottobre 2020 | 11:40 di Angelo De Marinis

Andrea Damante, in studio per raccontare la sua verità e dare gli ultimi aggiornamenti su la sua relazione con l’ex fidanzata Giulia De Lellis, ricca di continui colpi di scena, è l’ospite più atteso del nuovo appuntamento con Verissimo, sabato 24 ottobre, dalle 16 su Canale 5. In particolare l’ex tronista ha commentato la notizia della frequentazione tra l'ex e il suo amico Carlo: "L’idea che tra loro passa essere nato qualcosa durante le nostre vacanze mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza".

Puntata che ospiterà anche la prima intervista di coppia per Raoul Bova e la compagna Rocío Muñoz Morales e la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi: Silvia Toffanin intervisterà Tania Cagnotto, tra pochi mesi di nuovo mamma, che ha espresso tutta la gioia per la sua seconda gravidanza: "Il lockdown e la scelta di posticipare le Olimpiadi mi hanno fatto prendere la decisione di ritirarmi. Adesso per un po' mi dedicherò alla famiglia".

Inoltre, ospiti del talk show: Maria Grazia Cucinotta, Iva Zanicchi e l’ultima concorrente eliminata dal Grande Fratello Vip, ovvero Matilde Brandi.