A “Verissimo” Valeria Marini e Alfonso Signorini

08 Febbraio 2020 | 09:30 di Angelo De Marinis

Sabato 8 febbraio alle ore 16 su Canale 5 ospiti del consueto appuntamento con Verissimo saranno Valeria Marini, protagonista di un’intervista con Silvia Toffanin, così come, direttamente dal Grande Fratello Vip, il direttore della rivista settimanale Chi, Alfonso Signorini, che racconterà la sua nuova esperienza nel reality, anche se ormai è di casa negli studi del Grande Fratello, prima come opinionista e ora come conduttore.

Ospiti del talk show, inoltre, Elena Sofia Ricci seguita da Albano Carrisi con la figlia Romina che ai microfoni del talk show ha raccontato di aver avuto “problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo”.

Infine due mamme in attesa. “Ho un patto con miei figli, non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita” ha detto Alena Seredova, a proposito del bimbo o della bimba che aspetta del suo compagno Alessandro Nasi. Mentre non si è fatta problemi la modella e attrice Cristina Marino, che questa primavera renderà papà il compagno Luca Argentero: “Sarà una femmina, per la gioia del suo papà”.