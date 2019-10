“Abbey Blob”: Rai3 celebra il leggendario disco dei Beatles

Una puntata speciale in occasione del cinquantenario dell’uscita dedicata al genio dei Fab Four

19 Ottobre 2019 | 15:47 di Lorenzo Di Palma

Rai3 celebra il cinquantesimo anniversario dell’uscita di Abbey Road, il leggendario ed iconico album dei Beatles, con una puntata speciale di Blob, in onda sabato 19 ottobre alle 20, che intende rendere omaggio al genio dei Fab Four. E così in “Abbey Blob” il quartetto di Liverpool viene raccontato attraverso dei bellissimi repertori scelti dall’archivio Rai, per guardare e ascoltare i Beatles e la loro musica con gli occhi e le orecchie della Rai e dell’Italia di allora.