“AD10S Diego”, su Rai1 una serata dedicata a Maradona

28 Novembre 2020 | 14:22 di Lorenzo Di Palma

A tre giorni dalla sua scomparsa, Rai1 dedica la prima serata di sabato 28 novembre (alle 22), a Diego Armando Maradona, con AD10S Diego, un programma di Ermanno Labianca e Luca Rea che è una raccolta delle più belle immagini che la Rai ha mandato in onda negli anni e che lo hanno visto protagonista.

Ci sarà quindi il Diego effervescente che balla nei varietà del sabato sera, quello che inventa sui campi di calcio, quello che si racconta, riflette e piange. In una rilettura della sua vita fatta di eccessi e magie, in cui si racconterà la genialità del calciatore e la sregolatezza dell'uomo. I gol, le città che lo hanno amato, le testimonianze di chi l'ha conosciuto e oggi lo piange, le parole dei campioni e della gente comune: un ultimo saluto a un fuoriclasse del nostro tempo.

Prima però, il Pibe de Oro sarà ricordato anche a Dribbling, sabato 28 novembre, alle 18.10 su Rai2, che dedica al genio di Armando Maradona l’anteprima e gran parte del programma. Le vecchie interviste, la tristezza espressa da tutto il mondo attraverso i social media, e i volti, a Napoli e in Argentina, di chi aveva trovato nel talento straordinario di Maradona uno spiraglio di felicità saranno la spina dorsale della puntata, che avrà il suo punto d'arrivo nel reportage degli inviati in una Napoli stordita e addolorata, con la guida e le parole di chi gli aveva dedicato una canzone: Edoardo Bennato.

Come sempre in studio Simona Rolandi che avrà i suoi due opinionisti in collegamento da remoto a causa delle disposizioni per limitare la pandemia da Covid-19: Massimo De Luca interverrà dagli studi Rai di Milano, mentre Domenico Marocchino dal Museo Rai di Torino.