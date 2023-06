Addio a Silvio Berlusconi: così cambiano i palinsesti

Le variazioni alla programmazione tv dovute alla scomparsa del fondatore di Mediaset Redazione Sorrisi







Con la scomparsa di Silvio Berlusconi, i canali Mediaset hanno annunciato cambi di programmazione per la giornata di lunedì 12 giugno.

Canale 5: in onda uno Speciale del Tg5 che arriva fino alle 13.00. Alle 13 il Tg5 e poi viene annullata la messa in onda delle soap pomeridiane. Dalle 13.45 alle 18.25 torna in onda lo Speciale Tg5. Dalle 18 alle 20 andrà in onda un film, viene annullata la messa in onda di "Caduta libera". Alle 20 in onda il Tg5, alla sua conclusione torna in onda lo Speciale Tg5 e viene annullata la messa in onda di "Paperissima Sprint" e de "L'isola dei famosi".

Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5” che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Rete 4 e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

Su Rai1, speciale Tg1 dalle 16.05 alle 17.05, non va in onda "Sei sorelle".

Su Rai2, Tg2 speciale dalle 17.15 alle 19.

Su Rai3, speciale Tg3 dalle 14.20 alle 16.

Su La7 in prima serata, invece, Enrico Mentana conduce "I mille volti di Silvio Berlusconi".