Adriana Volpe entra a far parte della squadra di Tv8

28 Aprile 2020 | 12:37 di Redazione Sorrisi

Adriana Volpe arriva su Tv8 con un nuovo programma di informazione e intrattenimento al fianco di Alessio Viola. A partire dall’estate entrerà a far parte della squadra del canale che lancia per la prima volta una produzione originale completamente in diretta, in onda la mattina.

«Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura. Credo in questo progetto e lo sposo pienamente» ha dichiarato la Volpe. Chiusa la parentesi “Grande Fratello Vip” torna a condurre un programma dopo la carriera in Rai (“Mezzogiorno in famiglia”, “Mattina in famiglia” e “I fatti vostri”).