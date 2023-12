Adriano Celentano torna in TV: l’annuncio a “Domenica In”

In collegamento con Vincenzo Mollica rivela di avere un programma pronto per Rai o La7 Nello show “Rockpolitik” del 2005 su Raiuno inventa il tormentone Rock/Lento Lorenzo Di Palma







«Ho preparato un nuovo programma. Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7». Adriano Celentano ha annunciato il suo ritorno in tv e per farlo ha scelto “Domenica In” e soprattutto Vincenzo Mollica, che ha commentato commosso: «Mi ha permesso ancora una volta di fare il mio mestiere, ci ha dato una notizia, c'è un programma nuovo».

Mollica è stato infatti ospite della puntata di “Domenica In” del 10 dicembre e tra le tante sorprese previste per il giornalista c’è stato anche un video del Molleggiato che, dopo aver lodato il suo nuovo spettacolo teatrale e la sua forza, gli ha rivelato che tornerà in televisione molto presto: «Il programma che ho appena finito di preparare ti piacerà tantissimo. Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7. Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi anche se nessuno le vede, l'importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore. Le pensa e appaiono nei vicoli, nelle strade, sui monti, nelle spiagge. Applaudiranno tutti. Ciao Vincenzo».

L’ultimo programma tv di Adriano Celentano è stato “Adrian”, uno show basato su disegni di Milo Manara, curata da Vincenzo Cerami e Nicola Piovani per le musiche, in onda su Canale 5 nel 2019.