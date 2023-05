“Affari tuoi”: una puntata speciale per l’Emilia-Romagna

Puntata speciale, domenica 28 maggio, in access prime time su Rai1, per “Affari tuoi”. Per sostenere le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna, infatti, Amadeus condurrà una partita speciale del gioco dei pacchi. Concorrenti di questo appuntamento straordinario, saranno due artisti emiliani come Iva Zanicchi e Nek e il montepremi che sarà totalizzato nel corso della partita verrà devoluto in beneficenza all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.