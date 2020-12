“Affari Tuoi (Viva gli Sposi)”, ecco come saranno gli speciali con Carlo Conti

21 Dicembre 2020 | 16:43 di Giulio Pasqui

A più di tre anni dall'ultima puntata, "Affari Tuoi" torna in televisione con una veste tutta nuova. Sarà Carlo Conti a condurre la nuova versione del game show: «Quando lui scende in campo, io mi sento al sicuro», ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta durante la conferenza stampa di presentazione. Le nuove puntate, sette, andranno in onda da sabato 26 dicembre a partire dalle ore 20.35. Qual è la novità? Protagonista di ogni puntata sarà una coppia in procinto di sposarsi, che avrà così l'opportunità di ottenere un importante contributo alla costruzione della loro famiglia. Proprio per questo il sottotitolo di questa versione speciale del programma è "Viva gli sposi!".

«Spero di poter consegnare sette serate di lotta alla solitudine. Il nostro lavoro deve spezzare le solitudini e consegnare l’affetto», ha ribadito Coletta, che ha parlato della nuova edizione di "Affari Tuoi" definendola «congrua con i tempi che viviamo». Così il montepremi passa da un milione a 300mila euro. Non ci saranno più le regioni, ma ogni "pacchista" rappresenterà una figura presente nei matrimoni: i pacchi saranno venti e saranno assegnati a dieci personaggi famosi, che regaleranno ai promessi sposi dei momenti di spettacolo. Due le presenze fisse: Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Immancabile invece la figura del Dottore.

Il meccanismo di gioco, però, rimarrà quello che già conosciamo. Un'unica novità: il Pacco Feeling. Attraverso una serie di domande verrà testata l'affinità di coppia. Questa opzione consentirà ai concorrenti di aggiudicarsi 10mila euro da sommare al montepremi finale.