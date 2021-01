“Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”: gli ospiti di Carlo Conti

Su Rai1, in prima serata, fidanzati in cerca del pacco più ricco

30 Gennaio 2021 | 15:57 di Lorenzo Di Palma

Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e Anna Tatangelo in veste di “Dame”. E Giovanni Allevi (interpretato da Ubaldo Pantani), Massimo Ceccherini, Christian De Sica, Nino Frassica e Lillo in guisa di “Cavalieri”, saranno i 10 “Testimoni”, ospiti del sesto appuntamento, sabato 30 gennaio alle 20.35, in prima serata su Rai1, con Affari Tuoi (Viva gli Sposi!).

Anche stavolta protagonista sarà una coppia che nel corso del programma cercherà di portare a casa, in vista del matrimonio, un bel regalo di nozze. Magari riuscendo a vincere il montepremi più alto: il "pacco" da 300mila euro. Ma i “vip” saranno parte integrante dello spettacolo e interagiranno con la coppia, regalando anche divertenti momenti di intrattenimento. Ma soprattutto, su indicazione dei promessi sposi, apriranno via via i 20 pacchi contenenti i vari premi che, oltre a somme in gettoni d'oro, potranno anche riservare regali simbolici, come stuzzicadenti, pigne, confetti...