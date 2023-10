Al “Mercante in Fiera” una settimana vip

Nella prima sfida per beneficenza giocano con Pino Insegno, Conti, Cirilli e Paolantoni Pino Insegno al "Mercante in Fiera" Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Arrivano i rinforzi al per “Mercante in Fiera”. Da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre, alle 19.50 su Rai2, si apre infatti una settimana speciale per il programma condotto da Pino Insegno: a sfidarsi al gioco delle carte saranno personaggi noti al grande pubblico, che proveranno a conquistare il più alto premio possibile per destinarlo di puntata in puntata a una diversa associazione no profit.

A inaugurare le puntate dedicate alla solidarietà, un tris di concorrenti: Carlo Conti, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che si cimenteranno in una gara "Tale e Quale" al tradizionale gioco di carte natalizio.

Tre concorrenti, due mazzi di carte, otto premi in palio nella Piramide D'Oro e una battaglia serrata contro il Mercante Pino Insegno a colpi di astuzia, strategia e un pizzico di fortuna per scongiurare l'uscita di scena a mani vuote, accompagnati dalla implacabile Gatta Nera Lavinia Abate.