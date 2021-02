Al via Cortina2021: cerimonia d’apertura su Rai2

Lo spirito della montagna, tra tradizione e futuro anche nel documentario "Road To Cortina 2021” su come preparare un Mondiale di Sci all'epoca della pandemia

07 Febbraio 2021 | 01:37 di Lorenzo Di Palma

Sarà trasmessa in diretta, su Rai2, domenica 7 febbraio, dalle 18 alle 19.30 la cerimonia di apertura dei Mondiali di sci 2021, ideata da Roberto Malfatto, architetto-designer che ha già firmato oltre duecento grandi eventi, compresi i monumentali concerti degli U2 a San Siro e di Paul McCartney al Colosseo. Dedicata allo spirito della montagna, che resiste nel presente e si offre al futuro, la cerimonia con lo sfondo impareggiabile delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell'Unesco, vedrà la partecipazione anche di Francesco Montanari che reciterà una poesia dedicata proprio alla montagna, accompagnato dalle note del violinista Andrea Casta, di Gianna Nannini e di Francesco Gabbani che interpreterà Futura di Lucio Dalla.

La cerimonia sarà preceduta, sempre su Rai 2 ma alle 12, dal documentario Road To Cortina 2021 che racconta del difficile percorso di preparazione dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021, in programma a Cortina d’Ampezzo dall’8 al 21 febbraio, che ha portato l’Italia a organizzare il primo grande evento sportivo internazionale in epoca di pandemia da Covid 19. Scritto e prodotto da Riccardo Brun, Paolo Rosses e Francesco Siciliano per Panamafilm, insieme alla Fondazione Cortina 2021, Road to Cortina si è avvalso della collaborazione di Rai Documentari e di Rai Sport, per la regia di Cosimo Alemà.