Al via l’America’s Cup: dove seguire le regate in tv

Dal 22 agosto la 37° edizione della più spettacolare manifestazione velica del mondo, in chiaro sul Canale 20 e in abbonamento su Sky e Now Luna Rossa Prada Pirelli







Da giovedì 22 agosto, nelle acque di Barcellona, in Spagna, riparte lo spettacolo dell’America’s Cup, la Formula 1 della vela, con le regate preliminari che si concluderanno il 25 agosto. La sfida italiana, anche per questa edizione, sarà rappresentata da Luna Rossa. In Spagna, tutti i team saranno contemporaneamente in mare: sono previste 16 regate di flotta, 4 ogni giorno. E le gare di preparazione sono le prime in cui verranno utilizzati gli AC75, barche “volanti”, simboliche della modernità della competizione. Tutti i team, compreso New Zealand, parteciperanno ai preliminari, anche se in questa fase le gare contro il Defender non varranno ai fini della compilazione finale della classifica.

Le regate preliminari saranno visibili in esclusiva in chiaro sul Canale 20 di Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it. A seguire, dal 29 agosto fino al 5 ottobre si entrerà nel vivo della competizione, con la Louis Vuitton Cup. Le finali della Cup si svolgeranno dal 26 settembre al 5 ottobre: lo sfidante vittorioso delle "preliminary regatta" avrà così il diritto di affrontare New Zealand. I match si svolgeranno dal 12 al 21 ottobre, al meglio delle 13 regate.

Anche Sky seguirà la competizione con una copertura di circa 180 ore live e un canale interamente dedicato, Sky Sport America’s Cup, al via dal 29 agosto. In particolare, su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire in diretta tutte le regate della competizione con collegamenti dallo studio prima e dopo la gara (alle 13.30 e verso le 17), con Francesca Zambon per la prima parte della manifestazione, fino a settembre, e Sandro Donato Grosso per la seconda. Guido Meda sarà la voce dell’America’s Cup, affiancato da Giovanni Bruno nel racconto e dalle voci tecniche di Gabriele “Ganga” Bruni - velista con due partecipazioni all’America’s Cup, coach della squadra olimpica italiana, e fratello di Francesco “Checco” Bruni, timoniere di Luna Rossa - e Flavia Tartaglini, velista del windsurf alle Olimpiadi di Rio nel 2016.

Il canale Sky Sport America’s Cup sarà dedicato anche alla storia della manifestazione, con le regate più importanti delle precedenti edizioni e una serie di documentari destinati ai grandi personaggi della vela. In particolare, due le nuove produzioni: “Luna Nuova”, sulla nuova avventura di Luna Rossa in America’s Cup, in anteprima giovedì 22 agosto alle 13.30, su Sky Sport Uno; e “Wind & Win – Conoscere la vela”, quattro episodi per avvicinarsi al mondo delle barche a vela con la passione di Guido Meda e la competenza di Mauro Pelaschier (ex skipper di Azzurra) dal 29 agosto.