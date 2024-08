Al via le riprese di “L’altro ispettore”, fiction di Rai1

È ambientata a Lucca la serie sulle morti sul lavoro Redazione Sorrisi







Il tema è serio. Si chiama “L’altro ispettore” la fiction che si girerà a fine settembre a Lucca e che vede Alessio Vassallo protagonista nei panni di un ispettore del lavoro. Il tema è serio, dicevamo, ed è quello delle cosiddette “morti bianche”.

Accanto a Vassallo ci sarà Cesare Bocci, nei panni di un amico di famiglia del protagonista, che è rimasto sulla sedia a rotelle proprio in seguito a un incidente sul lavoro e ora si dedica ad aiutare le vittime come lui, svolgendo il mestiere di “mental coach”.

La serie per Rai1, diretta da Paola Randi, è girata e ambientata a Lucca, dove le riprese andranno avanti per tutto l’autunno. Vista l’importanza dell’argomento, per il lancio della fiction sarà prevista una grande campagna di comunicazione, anche istituzionale.