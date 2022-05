Al via le riprese di “Sissi 2”

Da qualche settimana sono cominciate le riprese della seconda attesissima stagione della serie tv tedesca “Sissi”, trasmessa lo scorso anno in Italia da Canale 5. La troupe per il momento sta girando in diverse location nei Paesi baltici, mentre per quanto riguarda i protagonisti (come vediamo nella foto pubblicata dalla rete televisiva Rtl che produce la serie) ritroveremo Dominique Devenport nei panni dell’Imperatrice Sissi e Jannik Schümann in quelli del marito della nobildonna, ossia l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

In questi nuovi episodi vedremo la loro storia d’amore vacillare dopo l’incontro tra Sissi e l’affascinante conte Andrássy. La serie verrà trasmessa in Germania entro la fine di quest’anno.