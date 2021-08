Al via su Rai2 la serie “Ella Schon”

Parte venerdì 13 agosto in prima serata e in prima visione tv, con i primi due episodi la nuova serie tedesca di Rai2: Ella Schon - Una famiglia di troppo, con Annette Frier, ]ulia Richter, Rainer Reiners.

La protagonista della serie, Ella Schòn, quando il marito muore, eredita non solo una casa sulla penisola di Fischland e una serie di debiti, ma anche l’ex-moglie Christina e i suoi figli, che vivono nella casa. Incapace di affrontare un confronto con la “prima moglie” del suo defunto marito, Ella accetta la situazione e va avanti con la sua vita. Ha la sindrome di Asperger e quindi trova difficile l’interazione sociale.

Ella va così a lavorare nello studio dell’avvocato Kollkamp e viene presto coinvolta nei processi e nei problemi della popolazione locale. Christina si rivolge a Ella per un caso in cui una sua amica incinta, Josi, perde il lavoro. Ella scopre però delle incongruenze riguardo i tempi della gravidanza e il caso fornirà le basi per uno struggente dramma familiare.