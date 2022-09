Al via “Wild Things – Il Bosco dei Più-pazzi”

Parte su Boing in prima tv, dal 12 settembre, tutti i lunedì alle 19.50, una nuova produzione: “Wild Things - Il Bosco dei Più-pazzi”, un game show in cui, in ogni puntata, quattro coppie di concorrenti - formate da un bambino tra gli 8 e i 12 anni e un adulto della sua famiglia - si sfideranno in un vero bosco.

Qui, il bambino guiderà l’adulto della sua squadra che indosserà uno spassoso ma ingombrante costume di “più-pazzo” che lo trasformerà in uno degli animali del bosco - un coniglio, un’anatra, uno scoiattolo, un gufo, un tasso e altri ancora - rendendo i movimenti non proprio semplicissimi anche perché la maschera non gli permetterà di vedere nulla.

A condurre questo gameshow saranno i PanPers, ovvero Andrea Pisani e Luca Peracino, cabarettisti, conduttori, attori e YouTuber.

In ogni episodio, le quattro squadre si sfideranno in 4 esilaranti round, attraverso i quali cercheranno di accumulare punti per scalare la classifica e aggiudicarsi l’ambito premio finale: un viaggio verso una meta da sogno. La coppia che otterrà il punteggio più alto sarà chiamata a superare la prova finale: un percorso che li condurrà fuori dal bosco, cercando di portare in salvo il totem di Wild Things.