Alberto Angela raccoglie l’eredità di “Superquark”

Un nuovo programma di divulgazione, ma sempre nel solco dell'esempio del padre Piero, arriverà in tv da quest'estate Cecilia Uzzo







Alberto Angela raccoglie l’eredità del padre e annuncia un nuovo programma di divulgazione scientifica. Con un lungo post sui social, quasi una lettera aperta al pubblico affezionato al modo unico che aveva Piero Angela, ha rivelato: «È con grande piacere che vi annuncio la nascita di un nuovo programma di divulgazione scientifica». Una decisione non facile né immediata, ma presa proprio per onorare la memoria paterna e, soprattutto, la responsabilità di continuare a portare alla nuove generazioni cultura, informazione e scienza.



La trasmissione, che arriverà in estate (presumbilmente su Rai1 in prima serata), non sarà il proseguimento di "SuperQuark", come specifica Alberto Angela: «Il nuovo programma di divulgazione scientifica non avrà il nome di "SuperQuark" perché esso è, e rimarrà per sempre, il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra».

Pur con qualche cambiamento, utilizzerà gli stessi linguaggi del programma paterno, poiché «L’intento è di farvi sempre sentire a casa».

Una missione, quella del padre, che non ha intenzione di dimenticare «La nuova trasmissione, che partirà la prossima estate, non vuole abbandonare tutte quelle ragazze e quei ragazzi, le bambine e i bambini che adesso sono a scuola e che, vedendo questo programma, chissà, magari, decideranno di fare delle scelte, di intraprendere una professione, di andare in una direzione nella vita. Qualunque essa sia. Non soltanto per quanto riguarda la scuola o l’università, ma per essere in grado di compiere nella vita di tutti i giorni una scelta con la conoscenza, utilizzando l’intelletto. In questo momento, le nuove generazioni hanno bisogno di un aiuto per capire come indirizzare la loro vita, le loro conoscenze, le loro passioni. Ecco, noi vogliamo fare la nostra parte. Dare strumenti utili per ragionare, lasciando poi la libertà di scegliere i sentieri che si desiderano percorrere nella vita».