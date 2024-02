Alberto Matano conduce gli Oscar su Rai1

Andrà in onda su Rai1 a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo Redazione Sorrisi







Cambio di canale per la cerimonia dei 96esimi Academy Awards: trasmessa per tanti anni da Sky, stavolta la Notte degli Oscar andrà in onda su Rai1 a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo.

A condurre in studio da Roma ci sarà Alberto Matano. In collegamento dagli Stati Uniti, invece, un inviato del Tg1 aggiornerà in diretta sull’evento. I riflettori (e il tifo)quest’anno sono tutti puntati su “Io capitano” diretto dal regista Matteo Garrone e prodotto da Rai Cinema, in nomination come Miglior film internazionale.